Устроившего стрельбу в пермском вузе определили в отряд для инвалидов в СИЗО

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Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, находится в отряде для инвалидов в СИЗО в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю.
Устроившего стрельбу в пермском вузе определили в отряд для инвалидов в СИЗО

    «Он находится в отдельном отряде для инвалидов, который существует в рамках следственного изолятора. За инвалидами ведётся пристальное наблюдение в плане их физического здоровья», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. 

    Жалоб на самочувствие от обвиняемого не поступало.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что студент признал свою вину в полном объёме.

    20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате чего погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.

    Подробнее — в материале RT.

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