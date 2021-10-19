Устроившего стрельбу в пермском вузе определили в отряд для инвалидов в СИЗО
«Он находится в отдельном отряде для инвалидов, который существует в рамках следственного изолятора. За инвалидами ведётся пристальное наблюдение в плане их физического здоровья», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Жалоб на самочувствие от обвиняемого не поступало.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что студент признал свою вину в полном объёме.
20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате чего погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.
Подробнее — в материале RT.