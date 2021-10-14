Устроивший стрельбу в пермском вузе полностью признал вину

Студент, который устроил стрельбу в пермском вузе, признал вину в полном объёме. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

© Алексей Смирнов

РИА Новости