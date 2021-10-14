Устроивший стрельбу в пермском вузе полностью признал вину
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- РИА Новости
«Он признал вину в полном объёме», — сказал Бастрыкин.
По его словам, следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского государственного национального исследовательского университета.
В результате ЧП погибли шесть человек, ещё 28 получили ранения. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.
Подробнее — в материале RT