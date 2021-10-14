Устроивший стрельбу в пермском вузе полностью признал вину

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Студент, который устроил стрельбу в пермском вузе, признал вину в полном объёме. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Устроивший стрельбу в пермском вузе полностью признал вину
  • © Алексей Смирнов
  • РИА Новости

«Он признал вину в полном объёме», — сказал Бастрыкин.

По его словам, следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского государственного национального исследовательского университета.

В результате ЧП погибли шесть человек, ещё 28 получили ранения. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.

Подробнее — в материале RT

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