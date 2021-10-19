В Москве организации должны вакцинировать не менее 80% сотрудников по предписанию Роспотребнадзора

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что по требованию Роспотребнадзора работодатели должны довести количество вакцинированных сотрудников сферы услуг до 80%.

Отмечается, что соответствующее постановление принял главный санитарный врач по Москве.

«В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года», — сообщил Собянин.

Ранее сообщалось, что в период с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны перевести на удалённый режим работы 30% сотрудников из-за ситуации с коронавирусом в столице.

19 октября также стало известно, что управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий.