В Москве организации должны вакцинировать не менее 80% сотрудников по предписанию Роспотребнадзора
- РИА Новости
Отмечается, что соответствующее постановление принял главный санитарный врач по Москве.
«В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года», — сообщил Собянин.
Ранее сообщалось, что в период с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны перевести на удалённый режим работы 30% сотрудников из-за ситуации с коронавирусом в столице.
19 октября также стало известно, что управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий.