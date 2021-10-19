В Москве организации должны вакцинировать не менее 80% сотрудников по предписанию Роспотребнадзора

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что по требованию Роспотребнадзора работодатели должны довести количество вакцинированных сотрудников сферы услуг до 80%.
В Москве организации должны вакцинировать не менее 80% сотрудников по предписанию Роспотребнадзора
  • РИА Новости

Отмечается, что соответствующее постановление принял главный санитарный врач по Москве.

«В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года», — сообщил Собянин.

Ранее сообщалось, что в период с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны перевести на удалённый режим работы 30% сотрудников из-за ситуации с коронавирусом в столице.

19 октября также стало известно, что управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить