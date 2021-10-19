Более 3,5 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса в Подмосковье

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В Минздраве Московской области заявили, что более 3,5 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса в регионе.
Более 3,5 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса в Подмосковье
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Мы видим, как растёт заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. За последние дни в сутки выявляется рекордное число новых случаев заболевания. Заразиться может каждый, самая надёжная защита на данный момент — это вакцинация. Прививку от  COVID-19 сделали уже более 3,7 млн человек, полный курс вакцинации прошли 3,5 млн», — цитирует её пресс-служба.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ход ревакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

В июле микробиолог, академик РАН Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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