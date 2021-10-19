Мурашко заявил, что более 2,5 млн россиян прошли ревакцинацию от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ход ревакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

По его словам, 2,5 млн человек уже привились повторно.

«Увеличилось количество пациентов, ранее вакцинированных... такое количество пациентов возрастает, сегодня их уже более 2,5 млн», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что президент Владимир Путин пройдёт ревакцинацию от коронавируса.

В июле микробиолог, академик РАН Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.