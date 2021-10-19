Мурашко заявил, что более 2,5 млн россиян прошли ревакцинацию от коронавируса
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По его словам, 2,5 млн человек уже привились повторно.
«Увеличилось количество пациентов, ранее вакцинированных... такое количество пациентов возрастает, сегодня их уже более 2,5 млн», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что президент Владимир Путин пройдёт ревакцинацию от коронавируса.
В июле микробиолог, академик РАН Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.