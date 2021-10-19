Вирусологи прокомментировали предложение ввести нерабочие дни в России

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Анастасия Румянцева, Ангелина Шурпина
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский и доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировали в беседе с RT предложение вице-премьера России Татьяны Голиковой обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Вирусологи прокомментировали предложение ввести нерабочие дни в России
  • Reuters

Как объяснил Аграновский, эта мера не решит проблему кардинально, но «предотвратит коллапс системы здравоохранения».

«Короткий отпуск в нынешних условиях может на время снизить заболеваемость и сгладит пик эпидемии. Вместе с тем следует ясно понимать, что единственным кардинальным средством является вакцинация», — напомнил вирусолог.

В свою очередь, Альштейн, комментируя предложение Голиковой, отметил, что «нормально» относится к подобной инициативе, если «это будет сопровождаться тем, что будет проводиться вакцинация».

«И (если. — RT) людям невакцинированным будет ухудшен доступ ко всяким увеселениям, в этом случае отношусь положительно», — пояснил специалист.

Ранее Голикова предложила обратиться к президенту с просьбой объявить нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

Для некоторых регионов со сложной эпидемиологической ситуацией она предложила предусмотреть нерабочие дни уже с 23 октября.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой.

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