В Совфеде назвали своевременным предложение ввести нерабочие дни в России

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT предложение вице-премьера России Татьяны Голиковой обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом.

Как подчеркнула Ковитиди, «мы обязаны осуществить все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции».

«Именно поэтому обращение к президенту нашей страны с просьбой объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями из-за ситуации с коронавирусом своевременное и правильное. Сейчас самое главное — это здоровье каждого из нас, ведь Россия — это прежде всего люди», — пояснила парламентарий.

Ранее Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

Для некоторых регионов со сложной эпидемиологической ситуацией она предложила предусмотреть нерабочие дни уже с 23 октября.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой.