В Волгоградской области зарегистрировали 380 случаев COVID-19 за сутки

В Волгоградской области зарегистрировали 380 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 99 114. Выздоровел при этом 87 851 житель, в том числе 258 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Новосибирской области выявили 257 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный штаб. Вылечились 122 человека.

Всего в регионе подтвердили 67 299 случаев коронавируса, из больниц выписаны 52 367 жителей.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.