В Омской области выявили 396 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Омской области выявили 396 случаев коронавируса за последние сутки.
В Омской области выявили 396 случаев коронавируса за сутки
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный штаб и региональный Минздрав.

Всего в области заболели 91 311 жителей. Из больниц выписаны 72 113 человек, в том числе 151 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 370 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на штаб. Выздоровели при этом 411 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 89 692 человека, вылечились 78 985.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить