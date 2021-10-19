В Омской области выявили 396 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный штаб и региональный Минздрав.
Всего в области заболели 91 311 жителей. Из больниц выписаны 72 113 человек, в том числе 151 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 370 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на штаб. Выздоровели при этом 411 жителей.
С начала пандемии в регионе заболели 89 692 человека, вылечились 78 985.
Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.