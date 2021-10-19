В Омской области выявили 396 случаев коронавируса за сутки

В Омской области выявили 396 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный штаб и региональный Минздрав.

Всего в области заболели 91 311 жителей. Из больниц выписаны 72 113 человек, в том числе 151 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 370 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на штаб. Выздоровели при этом 411 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 89 692 человека, вылечились 78 985.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.