В Тверской области зарегистрировали 338 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области зарегистрировали 338 случаев COVID-19 за последние сутки, выздоровели при этом 53 человека.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С начала пандемии коронавирус подтвердили у 72 114 жителей региона, из больниц выписаны 60 708 человек.

Также стало известно, что в Москве выявили 5700 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт Life.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего в столице за время пандемии заболели 1 731 937 жителей.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.