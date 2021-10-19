В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
По данным федерального оперштаба, за минувшие 24 часа выздоровели 348 человек. Всего в регионе вылечился 72 621 житель.
Также стало известно, что в Татарстане за сутки вакцинацию прошли 22 110 граждан, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего прививку сделали 1 280 556 жителей республики. Оба компонента вакцины получили 988 612 человек.
Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.