На Ставрополье выявили 381 случай COVID-19 за сутки

В Ставропольском крае подтвердили 381 случай коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Отмечается, что за весь период в регионе вылечились 73 074 человека, в том числе 347 — за минувшие сутки. Но, несмотря на растущее число выздоровлений, ситуация в регионе остаётся напряжённой, отметил губернатор Владимир Владимиров.

35 человек за сутки скончались.

Наряду с этим стало известно, что Минздрав Самарской области прорабатывает возможность увеличения госпитального фонда для пациентов с COVID-19 до 10 тыс. мест. Об этом рассказал глава ведомства Армен Бенян в ходе заседания оперштаба.

В настоящее время стационарное звено насчитывает 31 госпиталь — 7749 мест, передаёт слова министра volga.news. Из них 129 мест было развёрнуто на прошлой неделе, в ближайшие дни начнётся подготовка ещё 250.

Ранее сообщалось, что власти Орловской области сообщили об отсутствии свободных коек для пациентов с COVID-19.