Власти Орловской области сообщили об отсутствии свободных коек для пациентов с COVID-19

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в Instagram рассказал, что в регионе не осталось свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Власти Орловской области сообщили об отсутствии свободных коек для пациентов с COVID-19
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

По словам Клычкова, в области было подготовлено 1854 койки. 

«На сегодняшний день свободных уже нет», — сказал он в ходе прямого эфира в своём Instagram.

Глава региона добавил, что в настоящее время местные власти прилагают усилия для решения этого вопроса.

Ранее URA.RU сообщало, что порядка 93% больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Уральском федеральном округе занято.

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