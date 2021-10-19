Власти Орловской области сообщили об отсутствии свободных коек для пациентов с COVID-19
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- РИА Новости
По словам Клычкова, в области было подготовлено 1854 койки.
«На сегодняшний день свободных уже нет», — сказал он в ходе прямого эфира в своём Instagram.
Глава региона добавил, что в настоящее время местные власти прилагают усилия для решения этого вопроса.
Ранее URA.RU сообщало, что порядка 93% больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Уральском федеральном округе занято.