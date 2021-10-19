В Краснодарском крае подтвердили 254 случая COVID-19 за сутки

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В Краснодарском крае подтвердили 254 случая коронавируса за сутки.
В Краснодарском крае подтвердили 254 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре и Сочи (44 и 38 жителей соответственно).

С начала пандемии в регионе выявили 78 349 случаев COVID-19, выздоровели при этом 57 448 человек.

На лечении в стационарах находятся 3327 пациентов, на дому лечатся ещё 10 679.

Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 314 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на федеральный штаб. Выписан 261 житель.

Общее число заболевших в регионе достигло 60,2 тыс., выздоровевших — 52,9 тыс.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.

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