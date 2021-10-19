В Татарстане зарегистрировали 132 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 132 случая коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Всего в республике за время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 28 848 человек. Выздоровели при этом 24 242 жителя, в том числе 84 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тюменской области выявили 309 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.