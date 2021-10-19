В Кировской области выявили 214 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Отмечается, что на дому лечение проходят 10 932 человека, в больницах — 5435.
Также стало известно, что в Челябинской области зарегистрировали 422 случая COVID-19 за минувшие 24 часа. Всего в настоящее время в регионе болеют 12 198 жителей, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.
Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.