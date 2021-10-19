В Кировской области выявили 214 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 214 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписаны 523 жителя региона.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Отмечается, что на дому лечение проходят 10 932 человека, в больницах — 5435.

Также стало известно, что в Челябинской области зарегистрировали 422 случая COVID-19 за минувшие 24 часа. Всего в настоящее время в регионе болеют 12 198 жителей, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.