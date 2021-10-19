В СК раскрыли подробности дела об убийстве девочки в Вологде

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В следственном управлении СК России по Вологодской области рассказали о ходе расследования дела об убийстве несовершеннолетней в Вологде.
В СК раскрыли подробности дела об убийстве девочки в Вологде
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«Злоумышленница привела их в свою квартиру, купив по дороге сладостей. Позже одну из девочек женщина отпустила, в отношении второй, девятилетней, совершила особо тяжкое преступление, после чего скрылась с места происшествия, покинув территорию региона», — говорится в сообщении СК.

18 октября в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.

Ранее сообщалось, что следователи установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве ребёнка.

Как выяснилось, злоумышленница страдает психическим расстройством и ранее была лишена родительских прав.

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