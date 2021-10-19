В СК раскрыли подробности дела об убийстве девочки в Вологде
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«Злоумышленница привела их в свою квартиру, купив по дороге сладостей. Позже одну из девочек женщина отпустила, в отношении второй, девятилетней, совершила особо тяжкое преступление, после чего скрылась с места происшествия, покинув территорию региона», — говорится в сообщении СК.
18 октября в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.
Ранее сообщалось, что следователи установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве ребёнка.
Как выяснилось, злоумышленница страдает психическим расстройством и ранее была лишена родительских прав.