На Камчатке военных врачей наградили за борьбу с коронавирусом

В филиале №2 Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота на Камчатке 40 военнослужащим и гражданскому персоналу вручили государственные и ведомственные медали за борьбу с COVID-19.

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РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда». Замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны генерал-майор медицинской службы Максим Куандыков в торжественной обстановке вручил государственные медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медали «Луки Крымского», медали Минобороны России «За борьбу с пандемией COVID-19» и «За отличие в военной службе» разных степеней. Награждённые — работники отделений госпиталя, нового многофункционального центра, лабораторий и диагностических кабинетов. Как ранее передавал телеканал «360», в Московской области вручили награды спасателям, учёным и врачам.