На Камчатке военных врачей наградили за борьбу с коронавирусом
- © Пресс-служба Минобороны РФ
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны генерал-майор медицинской службы Максим Куандыков в торжественной обстановке вручил государственные медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медали «Луки Крымского», медали Минобороны России «За борьбу с пандемией COVID-19» и «За отличие в военной службе» разных степеней.
Награждённые — работники отделений госпиталя, нового многофункционального центра, лабораторий и диагностических кабинетов.
Как ранее передавал телеканал «360», в Московской области вручили награды спасателям, учёным и врачам.