Профессор Костинов рассказал о последовательности вакцинации от COVID-19 и гриппа

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов рассказал о последовательности вакцинации против COVID-19 и гриппа.

Об этом он сказал в беседе с радио Sputnik.

«Первый вариант — человек никогда не был привит от коронавирусной инфекции. Конечно, в этом случае отдаётся приоритет вакцинации против COVID-19. То есть делается две дозы (вводятся два компонента вакцины. — RT), и через месяц после второй дозы делается прививка против гриппа», — уточнил Костинов.

Если же человек переболел коронавирусной инфекцией или вакцинировался от неё, и с тех пор прошло около полугода, то в первую очередь нужно сделать прививку от гриппа, добавил эксперт.

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