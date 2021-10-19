Профессор Костинов рассказал о последовательности вакцинации от COVID-19 и гриппа
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с радио Sputnik.
«Первый вариант — человек никогда не был привит от коронавирусной инфекции. Конечно, в этом случае отдаётся приоритет вакцинации против COVID-19. То есть делается две дозы (вводятся два компонента вакцины. — RT), и через месяц после второй дозы делается прививка против гриппа», — уточнил Костинов.
Если же человек переболел коронавирусной инфекцией или вакцинировался от неё, и с тех пор прошло около полугода, то в первую очередь нужно сделать прививку от гриппа, добавил эксперт.
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