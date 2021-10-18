Мать пострадавшего при стрельбе в Пермском крае рассказала о состоянии ребёнка

Мать ученика, пострадавшего при стрельбе в Пермском крае, рассказала о состоянии ребёнка.

«Состояние хорошее, травмы несерьёзные. Я так понимаю, травмы получил от стекла. Если бы это было, как говорят, от охотничьего ружья, то от ноги ничего бы не осталось», — заявила женщина в беседе с телеканалом «360».

По её словам, мальчик получил осколочные травмы.

Она отметила, что сын испугался, но уже приходит в себя.

«Мы прошли всех врачей и приехали домой», — добавила женщина.

Ранее стало известно, что шестиклассник устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс в Пермском крае. Он задержан.

В результате стрельбы в школе в Пермском крае пострадал один ребёнок, получивший ссадины.

СК возбудил уголовные дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ученица 11-го класса в беседе с URA.RU рассказала, что после того, как в школе началась стрельба, учеников экстренно эвакуировали, а некоторых закрыли в классах.