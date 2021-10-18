В Общественной палате поддержали поручение о выплатах на жильё жителям ДФО при рождении третьего ребёнка

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате 1 млн рублей на жильё жителям Дальнего Востока при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

«На мой взгляд, это очень правильная инициатива. Именно президент является инициатором материнского капитала, и мы знаем, что эта социальная поддержка с стороны государства принимается на ура в абсолютно любом регионе нашей страны... Мне кажется, что президент абсолютно правильно распорядился выделять 1 млн рублей на жильё при рождении третьего ребёнка жителям ДФО, учитывая, что именно народосбережение является одним из основных приоритетов государственной политики», — подчеркнул Данюк.

По его словам, особенно остро вопрос оттока населения стоит в контексте Дальнего Востока.

Также эксперт добавил, президент России в очередной раз предложил «замечательную инициативу, направленную на перспективу».

«С одной стороны, это поддержка многодетных семей, но, помимо всего прочего, с этой помощью решаются и задачи стратегического характера... Чем больше будет внимание федерального центра приковано к решению проблем семьи именно на Дальнем Востоке, тем выше вероятность того, что отток населения из этого региона прекратится и та инфраструктура, которая сейчас развивается на Дальнем Востоке, действительно позволит создать большое количество рабочих мест и в целом очень благоприятную для комфортной жизни среду», — заключил он.

Ранее Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате в размере 1 млн рублей на жильё жителям Дальнего Востока при рождении третьего ребёнка или последующих детей.