Экономист Беляев высказался по поводу выплат на жильё жителям ДФО при рождении третьего ребёнка

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате 1 млн рублей на жильё жителям Дальнего Востока при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

«Деньги немалые, ощутимые, даже если речь идёт о приобретении жилья. 1 млн — это существенный вклад в приобретении отдельного дома или квартиры даже на Дальнем Востоке. Перед нами стоят два существенных вопроса: демографический и закрепление людей, заселение дальневосточных территорий», — добавил Беляев.

По словам эксперта, эту сумму можно оценить как «существенное подспорье».

«Для того чтобы люди были заинтересованы там работать, не только закреплялись там, но, может быть, у кого-то появится стимул переместиться на Дальний Восток, чтобы жить там, трудиться, как раз вот эти деньги — существенное подспорье, в том числе и с точки зрения демографической ситуации и более равномерного распределения населения по территории нашей страны», — заключил специалист.

Ранее Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате в размере 1 млн рублей на жильё жителям Дальнего Востока при рождении третьего ребёнка или последующих детей.