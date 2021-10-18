В Ульяновской области подтвердили 364 случая коронавируса за сутки

В Ульяновской области подтвердили 364 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 89 322 жителя. Выздоровели 78 574 человека, в том числе 346 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Новосибирской области зарегистрировали 245 случаев COVID-19 за сутки. Вылечились при этом 34 пациента, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный штаб.

Всего в области за время пандемии выявили 67 042 случая коронавируса. Из больниц выписали 52 245 человек.

Ранее эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил возможные реакции организма на вакцинацию.