В Тверской области зафиксировали 332 новых случая COVID-19 за сутки

По данным на 18 октября в Тверской области коронавирус подтвердили у 332 человек.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

При этом отмечается, что 241 пациент выписан из больниц после выздоровления, двое за сутки скончались.

Всего с начала пандемии коронавирус был подтверждён у 71 776 жителей региона, вылечились 60 655, 1747 — скончались.

Наряду с этим в Татарстане продолжается кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции. За минувшие выходные прививку от коронавируса сделали 33 230 человек. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

Всего по состоянию на 18 октября в Татарстане привиты 1 258 446 человек. Из них 987 370 завершили цикл вакцинации.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 129 случаев коронавируса.