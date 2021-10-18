В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Татарстане зафиксировали 129 случаев коронавируса.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 28 716. Выздоровели при этом 24 158 человек, в том числе 33 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Новгородской области выявили 199 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на штаб. Из больниц выписан 131 пациент.

Прививку от коронавируса сделали 185 тыс. жителей республики, оба компонента вакцины получили почти 144 тыс.

Ранее эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил возможные реакции организма на вакцинацию.