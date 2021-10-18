В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Татарстане зафиксировали 129 случаев коронавируса.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 28 716. Выздоровели при этом 24 158 человек, в том числе 33 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Новгородской области выявили 199 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на штаб. Из больниц выписан 131 пациент.

Прививку от коронавируса сделали 185 тыс. жителей республики, оба компонента вакцины получили почти 144 тыс.

Ранее эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил возможные реакции организма на вакцинацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить