Школьники из Приморья разработали QR-броши с информацией о вакцинации
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По информации правительства региона, под руководством наставников ученики запустили мелкосерийное производство новинки.
«Идея оказалась настолько актуальной, что учащиеся уже получили заказы на изготовление необычных и полезных брошей от учителей своей школы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Авторы разработки полагают, что идея будет актуальна в преддверии введения QR-кодов для посещения кафе и других общественных мест в Приморье.
«Мы подумали, как быть, если вдруг у кого-то сядет батарея на телефоне, а распечатанный QR-код можно забыть или потерять. Есть пожилые люди, у которых телефоны кнопочные. А брошь удобна: зашёл в театр, например, брошь отсканировали — и всё», — объяснили ученики шестого класса школы №1 из приморского села Камень-Рыболов.
В Приморском крае за минувшие сутки зафиксировали 229 новых случаев коронавирусной инфекции.
Прививку от коронавируса сделали более 752 тыс. жителей региона, а почти 709 тыс. завершили цикл вакцинации.