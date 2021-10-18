Школьники из Приморья разработали QR-броши с информацией о вакцинации

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Учащиеся школы №1 села Камень-Рыболов в Приморье создали QR-броши с информацией о вакцинации от COVID-19.
Школьники из Приморья разработали QR-броши с информацией о вакцинации
  • ©primorsky.ru

По информации правительства региона, под руководством наставников ученики запустили мелкосерийное производство новинки.

«Идея оказалась настолько актуальной, что учащиеся уже получили заказы на изготовление необычных и полезных брошей от учителей своей школы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Авторы разработки полагают, что идея будет актуальна в преддверии введения QR-кодов для посещения кафе и других общественных мест в Приморье.

«Мы подумали, как быть, если вдруг у кого-то сядет батарея на телефоне, а распечатанный QR-код можно забыть или потерять. Есть пожилые люди, у которых телефоны кнопочные. А брошь удобна: зашёл в театр, например, брошь отсканировали — и всё», — объяснили ученики шестого класса школы №1 из приморского села Камень-Рыболов.

В Приморском крае за минувшие сутки зафиксировали 229 новых случаев коронавирусной инфекции.

Прививку от коронавируса сделали более 752 тыс. жителей региона, а почти 709 тыс. завершили цикл вакцинации.

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