В Приморье за сутки зафиксировали 229 новых случаев COVID-19

В Приморском крае за минувшие сутки зафиксировали 229 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные оперштаба.

Шесть пациентов за сутки скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 72 639 случаев заболевания. При этом 64 850 человек выздоровели, 1212 скончались.

Наряду с этим в Ставропольском крае продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет pobeda26.ru.

Прививку от коронавируса сделали более 752 тыс. жителей региона. Почти 709 тыс. человек завершили цикл вакцинации.

Ранее стало известно, что в России в течение суток выявили 34 325 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за всё время пандемии.