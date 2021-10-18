В Ростовской области выявили 586 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области выявили 586 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что на лечении в больницах находятся 4913 пациентов.

С начала пандемии в регионе заболели 148 234 человека, выздоровели 125 тыс. человек.

Также стало известно, что в Мурманской области зарегистрировали 202 случая COVID-19 за сутки, передаёт Nord-News со ссылкой на областной оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 75 849, выздоровевших — 57 076.

Ранее эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил возможные реакции организма на вакцинацию.