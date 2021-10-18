В Севастополе выявили 294 новых случая COVID-19 за сутки

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В Севастополе за минувшие сутки медики выявили 294 новых случая коронавирусной инфекции.
В Севастополе выявили 294 новых случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«По состоянию на 18 октября в Севастополе зарегистрировано 294 новых случая заболевания COVID-19. 100 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 69 лет до 81 года», — говорится в сообщении.

Между тем в Свердловской области зафиксировали 596 случаев заболевания. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные свердловского оперштаба.

978 человек находятся в тяжёлом состоянии, в реанимации — 558 свердловчан. 37 человек за сутки скончались.

Ранее стало известно, что в России в течение суток выявили 34 325 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за всё время пандемии.

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