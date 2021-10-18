В Тамбовской области выявили 159 случаев коронавируса за сутки

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В Тамбовской области зарегистрировали 159 случаев коронавируса за сутки.
В Тамбовской области выявили 159 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 46 023. Из больниц при этом выписаны 43 396 жителей.

На госпитализации находятся 1127 пациентов, на карантине на дому — 1260.

Первый этап вакцинации прошли 385 237 человек, завершили иммунизацию 358 324.

Наряду с этим стало известно, что в Ярославской области расширяют коечный фонд для пациентов с COVID-19. За последнюю неделю под заболевших коронавирусом перепрофилировали ещё 392 места, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Всего в регионе развёрнуто 3575 коек для пациентов с COVID-19.

Ранее эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил возможные реакции организма на вакцинацию.

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