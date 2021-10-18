Глава «Альянса врачей» Васильева сменила имя и фамилию
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Причины изменения личных данных неизвестны. Сама Васильева не давала на этот счёт никаких разъяснений. Известно только, что правки в реестр внесены ещё в апреле.
На данный факт обратили внимание в соцсетях. В одном из Telegram-каналов, в частности, утверждается, что смена имени была продиктована личными соображениями, никак не связанными с профессиональной и общественной деятельностью.
RT отправил запрос Васильевой, но получить комментарий на момент публикации не удалось.
Юрист Илья Ремесло считает правдоподобной версию о частных мотивах. По его словам, желание главы профсоюза сменить фамилию могло быть продиктовано личными проблемами, в том числе семейными.
«На мой взгляд, это было сделано вследствие посттравматического синдрома. Из-за Алексея Навального у Васильевой были огромные проблемы — уголовные дела, проверки постоянные», — рассказал RT Илья Ремесло.
Он полагает, что таким образом Васильева хочет полностью забыть о своём тесном сотрудничестве с Навальным и максимально дистанцироваться от его команды.
Васильева получила год ограничения свободы за призывы участвовать в несанкционированных акциях протеста.
Сразу же после оглашения приговора, Васильева, отвечая на вопрос корреспондента RT, назвала свой визит в колонию к Алексею Навальному ошибкой.
* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.