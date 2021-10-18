Глава «Альянса врачей» Васильева сменила имя и фамилию

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RT
Анастасия Васильева, возглавляющая признанный иноагентом профсоюз «Альянс врачей»*, поменяла имя и фамилию. Информация об этом имеется в Едином реестре юридических лиц. Согласно реестру, в фамилии руководителя «Альянса» появилась ещё одна буква л, в имени — буква я заменена на а: Анастасиа Василльева.
Глава «Альянса врачей» Васильева сменила имя и фамилию
  • ©Альянс Врачей

Причины изменения личных данных неизвестны. Сама Васильева не давала на этот счёт никаких разъяснений. Известно только, что правки в реестр внесены ещё в апреле. 

На данный факт обратили внимание в соцсетях. В одном из Telegram-каналов, в частности, утверждается, что смена имени была продиктована личными соображениями, никак не связанными с профессиональной и общественной деятельностью. 

RT отправил запрос Васильевой, но получить комментарий на момент публикации не удалось.

Юрист Илья Ремесло считает правдоподобной версию о частных мотивах. По его словам, желание главы профсоюза сменить фамилию могло быть продиктовано личными проблемами, в том числе семейными.

«На мой взгляд, это было сделано вследствие посттравматического синдрома. Из-за Алексея Навального у Васильевой были огромные проблемы — уголовные дела, проверки постоянные», — рассказал RT Илья Ремесло. 

Он полагает, что таким образом Васильева хочет полностью забыть о своём тесном сотрудничестве с Навальным и максимально дистанцироваться от его команды. 

Васильева получила год ограничения свободы за призывы участвовать в несанкционированных акциях протеста. 

Сразу же после оглашения приговора, Васильева, отвечая на вопрос корреспондента RT, назвала свой визит в колонию к Алексею Навальному ошибкой. 

* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.

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