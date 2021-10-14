Главу «Альянса врачей» Васильеву приговорили к году ограничения свободы

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Глава профсоюза «Альянс врачей»* Анастасия Васильева приговорена Преображенским судом Москвы к одному году ограничения свободы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. 
Главу «Альянса врачей» Васильеву приговорили к году ограничения свободы
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Отмечается, что Васильева признана виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.

Ранее Васильева заявила о своей невиновности в Преображенском суде Москвы. 

Обвинение просило суд назначить Васильевой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев.

«Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.

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