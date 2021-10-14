Главу «Альянса врачей» Васильеву приговорили к году ограничения свободы
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
Отмечается, что Васильева признана виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.
Ранее Васильева заявила о своей невиновности в Преображенском суде Москвы.
Обвинение просило суд назначить Васильевой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев.
* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.