Глава «Альянса врачей» Васильева выступила в суде с последним словом

Глава организации «Альянс врачей»* Анастасия Васильева заявила о своей невиновности в Преображенском суде Москвы. Заседание продолжалось не более десяти минут и проходило в закрытом режиме.

По окончании заседания Васильева заявила журналистам, что она невиновна, и пояснила свою позицию.

«То, что я пришла на митинг, вовсе не означает, что я призывала людей не соблюдать меры безопасности. Более того, за участие в митинге я уже получила административное наказание», — заявила Васильева.

Также она ответила на критику сторонников Алексея Навального и осудила бегство лидеров ФБК**.

«Уехать из страны — это самое простое. А остаться и помогать людям — это самая главная моя задача», — сказала Васильева.

Ранее обвинение попросило суд назначить Васильевой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев.

Приговор огласят 14 октября в 09:00 мск.

В сентябре адвокат главы профсоюза «Альянс врачей» Васильевой сообщил о её задержании.

* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

