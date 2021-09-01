Адвокат главы профсоюза «Альянс врачей» Васильевой сообщил о её задержании

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В Москве задержана глава профсоюза «Альянс врачей»* Анастасия Васильева. Об этом сообщил её адвокат Дмитрий Джулай.
Адвокат главы профсоюза «Альянс врачей» Васильевой сообщил о её задержании
  • РИА Новости

«Её задержали. Пока неясно почему», — приводит ТАСС заявление адвоката.

Он пояснил, что на сегодняшнюю дату назначено заседание суда по делу о нарушении санитарных норм, что, возможно, является поводом для принудительной доставки Васильевой в суд.

В апреле сообщалось, что Васильева нарушила запрет определённых действий, ранее избранный ей Мосгорсудом, и прибыла домой с опозданием.

Также в апреле она оказалась в числе задержанных у колонии во Владимирской области, где находится Алексей Навальный.

«Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.

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