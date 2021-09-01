Адвокат главы профсоюза «Альянс врачей» Васильевой сообщил о её задержании
- РИА Новости
«Её задержали. Пока неясно почему», — приводит ТАСС заявление адвоката.
Он пояснил, что на сегодняшнюю дату назначено заседание суда по делу о нарушении санитарных норм, что, возможно, является поводом для принудительной доставки Васильевой в суд.
В апреле сообщалось, что Васильева нарушила запрет определённых действий, ранее избранный ей Мосгорсудом, и прибыла домой с опозданием.
Также в апреле она оказалась в числе задержанных у колонии во Владимирской области, где находится Алексей Навальный.
* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.