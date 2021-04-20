Источник: ФСИН передала документы о нарушениях режима главы «Альянса врачей» Васильевой в органы следствия

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RT
Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, инспектор Федеральной службы исполнения наказаний, посетивший 6 апреля главу «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву с проверкой соблюдения меры пресечения, передал документы о нарушении в органы следствия. По словам источника, Васильева нарушила запрет определённых действий, ранее избранный ей Мосгорсудом, и прибыла домой с опозданием.
Источник: ФСИН передала документы о нарушениях режима главы «Альянса врачей» Васильевой в органы следствия
  • РИА Новости

Как сообщил собеседник RT, Анастасия Васильева 6 апреля 2021 года явилась домой в 21:10 мск, тем самым нарушив наложенные на неё с 25 февраля ограничения.

Инспектор зафиксировал её опоздание и составил протокол о нарушении.

В настоящий момент следствие решает вопрос в отношении Васильевой о возможном изменении ей меры пресечения на более жёсткую.

Мосгорсуд 25 февраля изменил меру пресечения обвиняемой в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции Васильевой с домашнего ареста на запрет определённых действий. Ей было запрещено с 20:00 до 08:00 покидать место жительства.

* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021

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