Источник: ФСИН передала документы о нарушениях режима главы «Альянса врачей» Васильевой в органы следствия
- РИА Новости
Как сообщил собеседник RT, Анастасия Васильева 6 апреля 2021 года явилась домой в 21:10 мск, тем самым нарушив наложенные на неё с 25 февраля ограничения.
Инспектор зафиксировал её опоздание и составил протокол о нарушении.
В настоящий момент следствие решает вопрос в отношении Васильевой о возможном изменении ей меры пресечения на более жёсткую.
Мосгорсуд 25 февраля изменил меру пресечения обвиняемой в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции Васильевой с домашнего ареста на запрет определённых действий. Ей было запрещено с 20:00 до 08:00 покидать место жительства.
* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021