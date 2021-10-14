Глава «Альянса врачей» Васильева заявила, что не согласна с приговором суда

Осуждённая на год ограничения свободы глава «Альянса врачей»* Анастасия Васильева рассчитывает на амнистию и пересмотр дела. Об этом она заявила в беседе с RT после оглашения приговора.

Суд признал Васильеву виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.

Согласно закону, осуждённая в течение года не сможет выезжать за пределы Москвы и покидать свою квартиру в ночное время.

Сама Васильева опоздала на оглашение и в зал суда её не пустили. Она ожидала решения в коридоре.

Глава «Альянса врачей» рассказала RT, что не согласна с приговором и планирует его обжаловать, но год ограничения свободы для неё — «не так много».

«Думаю, через пару месяцев это всё прекратится. Но немного неприятно, что оставили меру пресечения в силе до вступления приговора, поэтому не смогу отдохнуть, как я этого хотела», — заявила Васильева.

Также она рассказала RT, что её поездка в колонию к Алексею Навальному была ошибкой, и назвала причины своего разлада с лидерами ФБК**.

«Посмотрите на это реально. Один митинг, второй, третий, четвертый, пятый. Что-то меняется? Нет!» — поделилась Васильева.

Ранее она заявила о своей невиновности в Преображенском суде Москвы.

Обвинение просило суд назначить Васильевой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев.

В начале года Анастасия Васильева призвала москвичей выходить на несанкционированные митинги и акции протеста в поддержку Алексея Навального.

* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.