Глава «Альянса врачей» Васильева заявила, что не согласна с приговором суда
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- РИА Новости
Суд признал Васильеву виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.
Согласно закону, осуждённая в течение года не сможет выезжать за пределы Москвы и покидать свою квартиру в ночное время.
Сама Васильева опоздала на оглашение и в зал суда её не пустили. Она ожидала решения в коридоре.
Глава «Альянса врачей» рассказала RT, что не согласна с приговором и планирует его обжаловать, но год ограничения свободы для неё — «не так много».
«Думаю, через пару месяцев это всё прекратится. Но немного неприятно, что оставили меру пресечения в силе до вступления приговора, поэтому не смогу отдохнуть, как я этого хотела», — заявила Васильева.
Также она рассказала RT, что её поездка в колонию к Алексею Навальному была ошибкой, и назвала причины своего разлада с лидерами ФБК**.
«Посмотрите на это реально. Один митинг, второй, третий, четвертый, пятый. Что-то меняется? Нет!» — поделилась Васильева.
Ранее она заявила о своей невиновности в Преображенском суде Москвы.
Обвинение просило суд назначить Васильевой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев.
В начале года Анастасия Васильева призвала москвичей выходить на несанкционированные митинги и акции протеста в поддержку Алексея Навального.
* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.
** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.