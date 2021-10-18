Шадаев: все социально значимые объекты будут обеспечены доступом к интернету к 2022 году

Все социально значимые объекты к 2022 году получат доступ к интернету. Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«100% всех социально значимых объектов подключены к ШПД (широкополосному доступу к интернету. — RT)», — приводит ТАСС слова Шадаева на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Также отмечается, что учебные классы 11 тыс. школ будут обеспечены Wi-Fi-доступом к 2022 году.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России до конца года проведут эксперимент по выдаче электронных аттестатов.