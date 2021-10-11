В России проведут эксперимент по выдаче электронных аттестатов

В России запускают эксперимент по выдаче электронных аттестатов о среднем общем образовании. Пилотный проект продлится до конца года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Такой диплом или аттестат не нужно будет предоставлять при трудоустройстве: работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать всё, что нужно, об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, в эксперименте примут участие школы на базе пяти российских университетов — МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, МПГУ, УрФУ имени Б.Н. Ельцина и Российского университета транспорта.

RT вёл трансляцию вступительного слова главы кабмина.

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