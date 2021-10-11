Волонтёрскую программу «Первый шаг» запустили более чем в 220 школах Москвы

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Более чем в 220 московских школах стартовала обучающая программа по развитию волонтёрства «Первый шаг».
Волонтёрскую программу «Первый шаг» запустили более чем в 220 школах Москвы
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отмечается, участников программы научат создавать добровольческие объединения. Кроме того, школьники смогут присоединиться к различным очным и онлайн-мероприятиям, а также получить методические рекомендации по проведению волонтёрских акций.

«В программе «Первый шаг» участвуют более 220 школ, а 20 из них стали базовыми площадками по развитию добровольчества, которые координируют действия школ округа во время совместных мероприятий», — говорится в сообщении.

Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков.

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