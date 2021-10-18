В Крыму выявили 597 новых случаев COVID-19 за сутки

В Минздраве Крыма сообщили, что за сутки в регионе зафиксировано 597 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Крыминформ».

Из больниц республики после выздоровления выписан 31 человек. Скончались за сутки 11 пациентов.

С начала пандемии в Крыму выявили 88 243 случая коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 74 049 человек, умерли 2789.

Между тем в Кировской области зафиксировали 211 новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие 24 часа, сообщает progorod43.

Уточняется, что амбулаторно лечение проходят более 10 тыс. жителей области. В больницах находятся 5570 человек, в том числе 206 — в реанимации в тяжёлом состоянии.

Выписаны за сутки в связи с выздоровлением 206 человек.

Ранее стало известно, что в России в течение суток выявили 34 325 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за всё время пандемии.