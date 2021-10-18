В Минздраве рассказали, кто в группе риска по ОРВИ в осенний период

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, рассказала, кто особенно подвержен респираторным заболеваниям в осенний период.

В беседе с «Российской газетой» она напомнила, что осенью пожилым и детям особенно важно пройти вакцинацию от гриппа.

Повышенный риск заболеть осенью имеется и у людей с ослабленным иммунитетом. К этой группе, в частности, относятся хронические онкологические больные, напомнила Драпкина.

Ещё одна причина повышенного риска сезонных обострений — изменение гормонального фона. Часто это ведёт к развитию депрессий, а они, в свою очередь, могут стать толчком к ухудшению состояния, понизить иммунитет, отметила врач.

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