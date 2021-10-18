В Минздраве рассказали, кто в группе риска по ОРВИ в осенний период
- РИА Новости
В беседе с «Российской газетой» она напомнила, что осенью пожилым и детям особенно важно пройти вакцинацию от гриппа.
Повышенный риск заболеть осенью имеется и у людей с ослабленным иммунитетом. К этой группе, в частности, относятся хронические онкологические больные, напомнила Драпкина.
Ещё одна причина повышенного риска сезонных обострений — изменение гормонального фона. Часто это ведёт к развитию депрессий, а они, в свою очередь, могут стать толчком к ухудшению состояния, понизить иммунитет, отметила врач.
Ранее психолог Маргарита Дворкина в беседе с URA.RU рассказала о признаках преддепрессивного состояния.