Порядка 50 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались против COVID-19

Около 50 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) прошли ревакцинацию от новой инфекции коронавируса. В категорию повторно вакцинируемых вошли военнослужащие, которые получили полный курс вакцинации до 1 марта 2021 года.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 260 тыс. человек, из которых более 155 тыс. — это военнослужащие и члены их семей и свыше 40 тыс. — гражданский персонал.

Кроме того, вакцинацию прошли обучающиеся в военных образовательных учреждениях, преподавательский состав и сотрудники организаций Минобороны России.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU предрёк затяжную суперволну новой коронавирусной инфекции.