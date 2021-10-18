Порядка 50 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались против COVID-19
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 260 тыс. человек, из которых более 155 тыс. — это военнослужащие и члены их семей и свыше 40 тыс. — гражданский персонал.
Кроме того, вакцинацию прошли обучающиеся в военных образовательных учреждениях, преподавательский состав и сотрудники организаций Минобороны России.
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU предрёк затяжную суперволну новой коронавирусной инфекции.