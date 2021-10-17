В Новгородской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами

Состояние одной из пятерых пострадавших в результате ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде остается тяжёлым, остальных четверых — средней степени тяжести. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

«Женщина 1966 года рождения — тяжёлая сочетанная травма, ушиб головного мозга, грудо-спинальная травма. Состояние тяжёлое. На ИВЛ. Продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии», — написал Мелик-Гусейнов в Instagram.

Он также сообщил, что ещё четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что в результате аварии при участии двух автобусов и грузовика в Нижегородской области пострадали 24 человека.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

14 октября URA.RU писал, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.