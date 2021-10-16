Уголовное дело возбудили по факту ДТП с двумя автобусами в Нижнем Новгороде

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с двумя автобусами в Нижнем Новгороде
  • © ГУ МЧС по Нижегородской области
  • РИА Новости

«По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)... возбуждено уголовное дело», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что в результате аварии при участии двух автобусов и грузовика в Нижегородской области пострадали 24 человека.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю взять на личный контроль вопрос об оказании помощи людям, которые получили ранения в ДТП с автобусами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить