Уголовное дело возбудили по факту ДТП с двумя автобусами в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)... возбуждено уголовное дело», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что в результате аварии при участии двух автобусов и грузовика в Нижегородской области пострадали 24 человека.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю взять на личный контроль вопрос об оказании помощи людям, которые получили ранения в ДТП с автобусами.