Уголовное дело возбудили по факту ДТП с двумя автобусами в Нижнем Новгороде
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- РИА Новости
«По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)... возбуждено уголовное дело», — приводит ТАСС заявление.
Ранее стало известно, что в результате аварии при участии двух автобусов и грузовика в Нижегородской области пострадали 24 человека.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю взять на личный контроль вопрос об оказании помощи людям, которые получили ранения в ДТП с автобусами.