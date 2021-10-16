Число пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде возросло до 24
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- РИА Новости
«Пострадали 24 человека, из них госпитализированы трое, 21 — амбулаторно», — заявил в комментарии РИА Новости представитель экстренных спецслужб.
Ранее сообщалось о 15 пострадавших в результате аварии. Уточняется, что среди них несовершеннолетних не было, никто не погиб.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю взять на личный контроль вопрос об оказании помощи людям, которые получили ранения в ДТП с автобусами.