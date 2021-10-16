Губернатор Нижегородской области поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусами
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- РИА Новости
Об этом говорится на официальном сайте правительства региона.
«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль оказание помощи пострадавшим в крупном ДТП в Нижнем Новгороде», — говорится в заявлении.
Уточняется, что среди пострадавших в ДТП несовершеннолетних не было, никто не погиб.
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту случившегося.