Губернатор Нижегородской области поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусами

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль вопрос об оказании помощи пострадавшим в аварии с автобусами в городе.
Губернатор Нижегородской области поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусами
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном сайте правительства региона.

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль оказание помощи пострадавшим в крупном ДТП в Нижнем Новгороде», — говорится в заявлении.

Уточняется, что среди пострадавших в ДТП несовершеннолетних не было, никто не погиб.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту случившегося.

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