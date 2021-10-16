Губернатор Нижегородской области поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусами

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль вопрос об оказании помощи пострадавшим в аварии с автобусами в городе.

Об этом говорится на официальном сайте правительства региона.

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль оказание помощи пострадавшим в крупном ДТП в Нижнем Новгороде», — говорится в заявлении.

Уточняется, что среди пострадавших в ДТП несовершеннолетних не было, никто не погиб.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту случившегося.