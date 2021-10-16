Автоэксперт Моржаретто подчеркнул опасность использования электросамокатов без ПДД

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение создать в России ПДД для электросамокатов.

По мнению эксперта, люди, катающиеся на электросамокатах, представляют угрозу для самих себя.

«Они в первую очередь сами бьются, а потом страдают и люди. Есть статистика. За год погибли уже человек шесть. Погибли! Не говоря уже о том, сколько пострадало. Правила, конечно, нужны, где было бы прописано, кому и на каких самокатах можно ездить», — заключил Моржаретто.

МВД и Министерство транспорта России ранее предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

По данным МВД на июль, за полгода в России произошло 180 ДТП с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. В результате аварий погибли пять человек и 188 пострадали.