В МВД России отчитались о ДТП с участием электросамокатов
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД России.
«В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188», — заявил собеседник агентства.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что в стране ещё не определён статус электросамокатов и подобных средств передвижения — этот вопрос сейчас прорабатывается в Минтрансе.
На прошлой неделе в ГИБДД России напомнили о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности и призвали соблюдать их.
Депутат фракции ЛДПР, заместитель председателя Госдумы по транспорту Александр Старовойтов, комментируя идею о запрете использования в России электросамокатов, отметил, что такие меры требуют серьёзных доработок.