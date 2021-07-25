В МВД России отчитались о ДТП с участием электросамокатов

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За полгода в России произошло 180 ДТП с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. В результате аварий погибли пять человек и 188 пострадали.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД России.

«В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188», — заявил собеседник агентства.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что в стране ещё не определён статус электросамокатов и подобных средств передвижения — этот вопрос сейчас прорабатывается в Минтрансе.

На прошлой неделе в ГИБДД России напомнили о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности и призвали соблюдать их.

Депутат фракции ЛДПР, заместитель председателя Госдумы по транспорту Александр Старовойтов, комментируя идею о запрете использования в России электросамокатов, отметил, что такие меры требуют серьёзных доработок.

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