В ГИБДД призвали пользователей самокатов соблюдать правила
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Отмечается, что передвигаться на СИМ можно только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в парках, скверах, дворах и на специальных площадках.
Выезжать на проезжую часть дороги запрещается.
В Госавтоинспекции уточнили, что при переходе дороги пользователям СИМ нужно подчиняться правилам для пешеходов.
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