В ГИБДД призвали пользователей самокатов соблюдать правила

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В ГИБДД России рассказали о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — самокатами, электросамокатами, роликовыми коньками и моноколёсами.
В ГИБДД призвали пользователей самокатов соблюдать правила
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Отмечается, что передвигаться на СИМ можно только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в парках, скверах, дворах и на специальных площадках.

Выезжать на проезжую часть дороги запрещается.

В Госавтоинспекции уточнили, что при переходе дороги пользователям СИМ нужно подчиняться правилам для пешеходов.

Ранее в Дептрансе Москвы назвали число ДТП с электросамокатами.

Депутат Госдумы Владимир Лысаков рассказал в беседе с kp.ru о мерах, которые могли бы быть эффективны в решении проблемы с электросамокатами в России.

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