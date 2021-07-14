В ГИБДД призвали пользователей самокатов соблюдать правила

В ГИБДД России рассказали о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — самокатами, электросамокатами, роликовыми коньками и моноколёсами.

Отмечается, что передвигаться на СИМ можно только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в парках, скверах, дворах и на специальных площадках.

Выезжать на проезжую часть дороги запрещается.

В Госавтоинспекции уточнили, что при переходе дороги пользователям СИМ нужно подчиняться правилам для пешеходов.

Ранее в Дептрансе Москвы назвали число ДТП с электросамокатами.

Депутат Госдумы Владимир Лысаков рассказал в беседе с kp.ru о мерах, которые могли бы быть эффективны в решении проблемы с электросамокатами в России.