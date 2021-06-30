В Дептрансе Москвы назвали число ДТП с электросамокатами

В Москве в течение последних пяти месяцев произошло 58 аварий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ): самокатами, электросамокатами, моноколёсами. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.

«К сожалению, только за последние пять месяцев в Москве произошло 58 аварий с СИМ. Чаще всего ДТП случались во дворах жилых домов»,— говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что в 90% в происшествия попадают личные СИМ.

«11 тыс. самокатов шеринга — всего лишь 5% от этого вида транспорта в Москве», — подчеркнули в Дептрансе.

Как уточняется, в столице были обновлены правила работы сервисов шеринга и были введены «медленные зоны» для электросамокатов — операторы автоматически ограничивают скорость там, где быстрая езда может быть опасна для пешеходов.

Ранее в России предложили ввести новые ограничения на использование электросамокатов.